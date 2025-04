Papa la salma verso S Maria Maggiore

Papa, trasportata fuori dalla basilica di San Pietro, è stata collocata sulla Papamobile e ha lasciato il Vaticano, passando davanti a Casa Santa Marta e uscendo dalla Porta del Perugino. Il corteo attraversa il centro di Roma per trasferire la salma di Papa Francesco fino a Santa Maria Maggiore, dove verrà sepolto. Il corteo è accompagnato lungo il percorso da due ali di fedeli dietro alle transenne. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.38 La bara del, trasportata fuori dalla basilica di San Pietro, è stata collocata sullamobile e ha lasciato il Vaticano, passando davanti a Casa Santa Marta e uscendo dalla Porta del Perugino. Il corteo attraversa il centro di Roma per trasferire ladiFrancesco fino a Santa, dove verrà sepolto. Il corteo è accompagnato lungo il percorso da due ali di fedeli dietro alle transenne.

