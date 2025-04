Triestina Novara 6 a 0 Le pagelle 43 punti sul campo per la salvezza bastava pagare le scadenze

Triestina vince in casa contro l'inesistente Novara e finisce una martoriata stagione con una vittoria. Per salvarsi, però, c'è da passare per i playout. Roos 6 Nei primi 45 minuti non viene mai impegnato. Al 57' buona la risposta sul destro di Da Graca. Jonsson 6.5 Buona. Triesteprima.it - Triestina-Novara 6 a 0 | Le pagelle: 43 punti sul campo, per la salvezza bastava pagare le scadenze Leggi su Triesteprima.it Lavince in casa contro l'inesistentee finisce una martoriata stagione con una vittoria. Per salvarsi, però, c'è da passare per i playout. Roos 6 Nei primi 45 minuti non viene mai impegnato. Al 57' buona la risposta sul destro di Da Graca. Jonsson 6.5 Buona.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie C, Triestina-Novara: convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv - Questa pomeriggio, alle ore 16:30, il Novara sarà di scena allo stadio “Nereo Rocco” ospite della Triestina. Pre partita e precedenti Il Novara è reduce dalla vittoria per 3-0 sul Trento. In classifica gli Azzurri occupano la decima posizione con 52 punti e sono ancora in piena lotta play... 🔗novaratoday.it

Serie C, Triestina-Novara: convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv - Questa pomeriggio, alle ore 16:30, il Novara sarà di scena allo stadio “Nereo Rocco” ospite della Triestina. Pre partita e precedenti Il Novara è reduce dalla vittoria per 3-0 sul Trento. In classifica gli Azzurri occupano la decima posizione con 52 punti e sono ancora in piena lotta play... 🔗today.it

Serie C, Triestina-Novara: convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv - Questa pomeriggio, alle ore 16:30, il Novara sarà di scena allo stadio “Nereo Rocco” ospite della Triestina. Pre partita e precedenti Il Novara è reduce dalla vittoria per 3-0 sul Trento. In classifica gli Azzurri occupano la decima posizione con 52 punti e sono ancora in piena lotta play... 🔗europa.today.it

Se ne parla anche su altri siti

Triestina-Novara 6 a 0 | Le pagelle: 43 punti sul campo, per la salvezza bastava pagare le scadenze; Il DS Boveri nel post gara di Triestina-Novara; Calcio, serie C: la Triestina gioca a tennis con il Novara, 6-0 e addio ai playoff; TRIESTINA – NOVARA 6-0: Unione rabbiosa e spietata, spazzato via il malcapitato Novara sotto una pioggia di reti, con punteggio tennistico!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Triestina-Novara 6-0: i biancorossi chiudono la regular season con una goleada - Diretta Triestina-Novara di Venerdì 25 aprile 2025: il netto successo non salva dai playout, doppietta per Fiordilino ... 🔗calciomagazine.net

Triestina-Novara 6 a 0 | Le pagelle: 43 punti sul campo, per la salvezza bastava pagare le scadenze - Doppio Fiordilino, Olivieri, Braima, Silvestri e Cortinovis firmano la vittoria dei rossoalabardati contro un inesistente Novara. La salvezza, ora, passa dai playout ... 🔗triesteprima.it

Triestina - Novara, aggiornamenti in diretta - Sfida decisiva per la Triestina in casa contro il Novara. Gli alabardati devono vincere per avere una piccola possibilità di evitare i play-out e salvarsi direttamente. Oltre ad un risultato positivo ... 🔗rainews.it