Trump e Zelensky e quel faccia a faccia prima dei funerali di papa Francesco

Roma, 26 aprile 2025 – La guerra irrompe nei funerali di papa Francesco. prima delle esequie Donald Trump e Volodymyr Zelensky, arrivati entrambi a Roma per partecipare alle esequie del Pontefice, si sono visti per un breve incontro nella Basilica di San Pietro.I due hanno anche concordato di vedersi per altri colloqui dopo il funerale del Pontefice. L'incontro è durato circa una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al papa, Trump, invece di uscire sul sagrato, si è appartato con il leader ucraino e poi, dopo il breve faccia a faccia, sono usciti uno dopo l'altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena, in piazza. Zelensky, invece della consueta uniforme militare, è vestito in nero.

