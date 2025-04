Torna Ennesimo Film Festival e compie dieci anni gli ospiti e il programma

Torna Ennesimo Film Festival, la kermesse dedicata al cortometraggio che quest'anno celebra un traguardo importante, spegnendo dieci candeline. E lo fa in grande stile, con la riconferma. Cinquanta appuntamenti distribuiti in sei Comuni, con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano Modenese.

