L’omelia al funerale di Papa Francesco il testo completo le parole sulla guerra davanti ai potenti

Papa Francesco ha trasmesso in vita e che riverbererà anche dopo la sua morte. Il funerale di Papa Francesco, svoltosi sabato 26 aprile a partire dalle 10 e conclusosi a mezzogiorno, con il trasferimento della bara del Pontefice nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove verrà sepolto, è stata una cerimonia destinata a rimanere nella nostra memoria molto a lungo. Presenti circa 200mila persone in Piazza San Pietro e, tra questi, i capi di stato di tutto il mondo. L’omelia del cardinale Giovanni Battista Re ha toccato i nodi più significativi della vita e del pontificato di Papa Francesco, senza tralasciare la sua attenzione per i bisognosi, per le popolazioni afflitte dalle guerre e per la necessità di “costruire ponti, non muri”. Dilei.it - L’omelia al funerale di Papa Francesco, il testo completo: le parole sulla guerra davanti ai potenti Leggi su Dilei.it Una cerimonia composta, autentica, sentitissima, coronata da un’omelia che ha condensato tutto ciò cheha trasmesso in vita e che riverbererà anche dopo la sua morte. Ildi, svoltosi sabato 26 aprile a partire dalle 10 e conclusosi a mezzogiorno, con il trasferimento della bara del Pontefice nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove verrà sepolto, è stata una cerimonia destinata a rimanere nella nostra memoria molto a lungo. Presenti circa 200mila persone in Piazza San Pietro e, tra questi, i capi di stato di tutto il mondo.del cardinale Giovanni Battista Re ha toccato i nodi più significativi della vita e del pontificato di, senza tralasciare la sua attenzione per i bisognosi, per le popolazioni afflitte dalle guerre e per la necessità di “costruire ponti, non muri”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa - “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma […] The post La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa appeared first on Il Blog di Giò. 🔗ilblogdigio.it

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco si interrompe durante omelia: “Ho difficoltà nel respiro” - “Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro”. Lo ha detto Papa Francesco interrompendosi durante la lettura della sua omelia alla messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro. Il testo dell’omelia è stato dato all’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, che ne ha dato lettura in luogo del pontefice, apparso visibilmente provato. 🔗lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

I funerali di Francesco a San Pietro: l'omelia ricorda l'impegno del Papa per la pace e la folla applaude; Funerali di Francesco a San Pietro. Re: “Su orrori disumani ha implorato pace”. Ora il corteo - Ministro degli Esteri ucraino: “Trump e Zelensky impegnati per la pace a San Pietro”; I funerali di Papa Francesco in diretta | È iniziato il corteo funebre, folla a bordo strada. Il Vaticano: presenti 250.000 fedeli. L'incontro in Basilica fra Trump e Macron; I funerali di Papa Francesco in diretta | L’omelia del Cardinale Re: «Si è speso per gli ultimi della terra. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Funerali Papa Francesco, l'omelia: "Si è speso per gli ultimi e per la pace, ora preghi per noi" - Nell'omelia della messa esquiale per Papa Francesco celebrata oggi, 26 aprile, sul sagrato di San Pietro, il cardinal decano Giovanni Battista Re ripercorre l'"intenso Pontificato" di Bergoglio dalla ... 🔗msn.com

Il testo dell’omelia del cardinale Re ai funerali di papa Francesco: “Sua immagine a Pasqua nei nostri occhi” - "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua ... 🔗fanpage.it

Funerali di papa Francesco, l'omelia del cardinale Re: «Ha sempre esortato a costruire ponti e non muri». Il testo integrale - In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in ... 🔗msn.com