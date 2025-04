Incidente in A4 e code tra Montebello e Soave

Incidente avvenuto intorno alle ore 10.20 circa tra i caselli di Montebello e Soave, in direzione Milano. In base a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un tamponamento, nel corso del quale una. Veronasera.it - Incidente in A4 e code tra Montebello e Soave Leggi su Veronasera.it È stata una mattinata complicata lungo l'autostrada A4 quella di sabato 26 aprile, a causa di unavvenuto intorno alle ore 10.20 circa tra i caselli di, in direzione Milano. In base a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un tamponamento, nel corso del quale una.

