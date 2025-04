Motociclista grave al ospedale dopo una caduta

grave incidente stradale è stato segnalato questa mattina, sabato 26 aprile, in via Trezzolano a Verona. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, un Motociclista sarebbe fuoriuscito di strada a seguito di un improvviso malore.In base a quanto si apprende, l'allarme sarebbe. Veronasera.it - Motociclista grave all'ospedale dopo una caduta Leggi su Veronasera.it Unincidente stradale è stato segnalato questa mattina, sabato 26 aprile, in via Trezzolano a Verona. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, unsarebbe fuoriuscito di strada a seguito di un improvviso malore.In base a quanto si apprende, l'allarme sarebbe.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Passa con il rosso e finisce contro un’auto. Motociclista di 35 anni grave in ospedale - Il rosso bruciato e lo schianto. L’incidente è avvenuto venerdì sera in viale Testi: lì un motociclista trentacinquenne, nativo della provincia di Bari, è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l’uomo in sella alla moto, in arrivo da via Esperia, avrebbe attraversato viale Testi ignorando il semaforo rosso, impattando contro la macchina guidata da un cinquantanovenne, che stava percorrendo la carreggiata centrale in direzione periferia. 🔗ilgiorno.it

Incidente sulla pista da cross: motociclista grave in ospedale - Grave incidente con la moto al campo cross di Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli in località Camporotondo. Intorno alle ore 12:30 di sabato 12 aprile 2025 un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato, riportando diversi traumi. Sul posto il 118 ha... 🔗genovatoday.it

Sparatoria a Napoli, ventenne ferito a Fuorigrotta: è grave in ospedale - Sparatoria questa sera a Napoli. Un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un colpo di pistola all'addome in serata nel quartiere Fuorigrotta. Il giovane è stato trasferito... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Motociclista grave all'ospedale dopo una caduta; Motociclista investito da un'auto rovina in un fosso dopo l'impatto, grave al Maggiore di Bologna; Perde il controllo della moto da cross: 20enne grave in ospedale; Si schianta contro un fuoristrada, la moto si spezza in due: grave un 20enne, elitrasportato in ospedale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Motociclista ferito gravemente in un incidente stradale, soccorso con l’elicottero - Un giovane motociclista è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di questa sera. 🔗linkoristano.it

Ha un malore in moto ed esce di strada, grave motociclista - Grave incidente questa mattina, sabato 26 aprile, a Verona: esce di strada con la moto, in codice rosso all'ospedale. 🔗veronaoggi.it

Si schianta contro un fuoristrada, la moto si spezza in due: grave un 20enne, elitrasportato in ospedale - PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, a Pieve del Grappa, un grave incidente ha coinvolto un motociclista di 20 anni lungo via San Pancrazio. Il giovane, residente a Possagno ... 🔗nordest24.it