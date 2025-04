Sinner a Roma fuori dalla top5 nella Race Chi può superarlo a Madrid

Sinner è attualmente terzo nella Race ATP con i 2000 punti guadagnati agli Australian Open, vinti ad inizio stagione: prima del suo ritorno in campo saranno in palio altri 1000 punti a Madrid e l’azzurro potrebbe perdere altre posizioni in graduatoria.Sono otto i tennisti ancora in corsa a Madrid che potrebbero scavalcare l’azzurro, ovviamente non tutti contemporaneamente, ovvero Jack Draper, Alex de Minaur, Novak Djokovic, Ben Shelton, Jakub Mensik, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas.Tra gli inseguitori di Sinner con oltre 1000 punti in classifica sono stati già eliminati a Madrid Holger Rune e Felix Auger-Aliassime, mentre potrebbero chiudere a quota 2000 vincendo in Spagna anche Tommy Paul e Lorenzo Musetti, ma Sinner resterebbe davanti avendo conquistato tutti i punti in uno Slam. Oasport.it - Sinner a Roma fuori dalla top5 nella Race? Chi può superarlo a Madrid Leggi su Oasport.it Jannikè attualmente terzoATP con i 2000 punti guadagnati agli Australian Open, vinti ad inizio stagione: prima del suo ritorno in campo saranno in palio altri 1000 punti ae l’azzurro potrebbe perdere altre posizioni in graduatoria.Sono otto i tennisti ancora in corsa ache potrebbero scavalcare l’azzurro, ovviamente non tutti contemporaneamente, ovvero Jack Draper, Alex de Minaur, Novak Djokovic, Ben Shelton, Jakub Mensik, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas.Tra gli inseguitori dicon oltre 1000 punti in classifica sono stati già eliminati aHolger Rune e Felix Auger-Aliassime, mentre potrebbero chiudere a quota 2000 vincendo in Spagna anche Tommy Paul e Lorenzo Musetti, maresterebbe davanti avendo conquistato tutti i punti in uno Slam.

