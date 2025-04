Luis Enrique Non posso garantire la vittoria di trofei ma daremo tutto Chi vuole scendere dalla barca scenda

Luis Enrique ha incoraggiato la sua squadra nonostante la sconfitta.Luis Enrique: «Non posso garantire la vittoria di trofei, ma daremo tutto»Il tecnico ha dichiarato in conferenza post-partita:«I giocatori sono chiaramente colpiti. Non posso garantire trofei, ma posso garantire che saremo all’altezza dei nostri tifosi, che combatteremo fino all’ultimo minuto in ogni partita. Ve lo garantisco. Siamo la migliore squadra in Francia, di gran lunga la migliore, lo abbiamo dimostrato durante tutta la stagione. Oggi, chi vuole scendere dalla barca, che scenda. Rimaniamo fedeli alle nostre idee, siamo coraggiosi e pensiamo a passare le semifinali di Champions League. C’è un collettivo estremamente forte, c’è ovviamente molta qualità in tutta la squadra, ma il collettivo, sia difensivo che offensivo, sa come essere pericoloso. Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Non posso garantire la vittoria di trofei, ma daremo tutto. Chi vuole scendere dalla barca, scenda» Leggi su Ilnapolista.it Ieri il Psg ha perso in casa la sua prima partita in Ligue 1, contro il Nizza 3-1. Maha incoraggiato la sua squadra nonostante la sconfitta.: «Nonladi, ma»Il tecnico ha dichiarato in conferenza post-partita:«I giocatori sono chiaramente colpiti. Non, mache saremo all’altezza dei nostri tifosi, che combatteremo fino all’ultimo minuto in ogni partita. Ve lo garantisco. Siamo la migliore squadra in Francia, di gran lunga la migliore, lo abbiamo dimostrato durante tutta la stagione. Oggi, chi, che. Rimaniamo fedeli alle nostre idee, siamo coraggiosi e pensiamo a passare le semifinali di Champions League. C’è un collettivo estremamente forte, c’è ovviamente molta qualità in tutta la squadra, ma il collettivo, sia difensivo che offensivo, sa come essere pericoloso.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brest-Psg, Luis Enrique tiene Kvaratskhelia in panchina. Gioca Barcola dal 1? - Alle 18:30 iniziano gli spareggi di Champions League. Aprono le danze il Psg e il Brest, un derby tutto francese. Per questa prima partita in casa del Brest, Luis Enrique ha scelto di non giocarsi dal primo minuto la carta Kvaratskhelia. L’ex Napoli partirà dalla panchina. Dal primo Barcola, Dembele e Doue. Questa sera anche la Juventus in campo, contro il Psv. Parisiennes, Parisiens, votre onze du soir !#SB29PSG I @ChampionsLeague pic. 🔗ilnapolista.it

I perdenti della Champions League possono “creare pericoli e punteggi”, avverte Luis Enrique - 2025-02-10 19:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Luis Enrique, manager di Paris Saint-Germain, ha affermato che il calcio è “pieno di sorprese” mentre i principianti europei tentano di battere i leader della Ligue 1 per la prima volta in più di 40 anni quando le squadre si incontrano martedì negli play-off della Champions League ( 17. 🔗justcalcio.com

Henry fa i complimenti a Luis Enrique: «Massimo rispetto. Ecco cosa mi hanno detto di lui» - Henry fa i complimenti a Luis Enrique: «Massimo rispetto. Ecco cosa mi hanno detto di lui» Thierry Henry si è espresso ai microfoni di CBS Sports sulla stagione del Paris Saint-Germain, reduce dal passaggio del turno in Champions League, soffermandosi in paricolare sul tecnico dei francesi Luis Enrique. PAROLE – «Conosco alcuni giovani che hanno […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Luis Enrique: «Non posso garantire la vittoria di trofei, ma daremo tutto. Chi vuole scendere dalla barca, scenda; Il Psg può vincere la Champions League? Come Luis Enrique lo ha trasformato e come gioca; Luis Enrique su Kolo Muani: Grande giocatore, non l'ho aiutato come avrei voluto; Luis Enrique: Il Liverpool ha tre aerei da combattimento in attacco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il dodicesimo uomo del PSG: la “straordinaria normalità” di Luis Enrique - Luis Enrique conquista tutti a Parigi: il suo PSG gioca bene e vince, rinunciando a quello star system consueto ormai da qualche anno ... 🔗gianlucadimarzio.com

Psg, Donnarumma, serata da incubo: perso record e follia di Luis Enrique - Il PSG perde record di imbattibilità e non riesce ad eguagliare lo storico del 1995 in Ligue 1 detenuto dal Nantes. Luis Enrique sbaglia tutto nonostante i titolarissimi in campo ... 🔗sport.virgilio.it

Kvaratskhelia, Numeri da campione. E i rimpianti di Conte aumentano - Il fuoriclasse georgiano è diventato l’uomo chiave della squadra che questa sera, nel ritorno dei quarti contro l’Aston Villa, si giocherà l’accesso alla ... 🔗repubblica.it