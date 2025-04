Tennis esordio opaco del Green Garden che si fa superare in casa

Green Garden esordisce nel campionato nazionale di Tennis con una sconfitta casalinga. L’unico team veneziano non riesce a reggere l’urto dei cremonesi del Baldesio e si arrende per 5/1. L’unico punto l’ha rimediato Pietro Fiori che si è preso la soddisfazione di battere un giocatore. Veneziatoday.it - Tennis, esordio opaco del Green Garden che si fa superare in casa Leggi su Veneziatoday.it Ilesordisce nel campionato nazionale dicon una sconfittalinga. L’unico team veneziano non riesce a reggere l’urto dei cremonesi del Baldesio e si arrende per 5/1. L’unico punto l’ha rimediato Pietro Fiori che si è preso la soddisfazione di battere un giocatore.

