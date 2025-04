Fiorentina Empoli il pronostico di Serie A doppia combo per il derby toscano

Serie A, che dopo una Serie di partite rinviate vedrà protagonista la trentaquattresima giornata di campionato disputarsi tutta tra domenica e lunedì. Tra le sette sfide in programma domani, alle ore 15, oltre alla Roma che scenderà in campo con l’Inter, ci sarà anche Fiorentina-Empoli. derby toscano che sarà molto importante per il finali di stagione delle due formazioni, che vanno a caccia dei tre punti per perseguire da una parte l’Europa e dall’altra la salvezza.In questo finale di stagione la Fiorentina spera di portare avanti sia il campionato sia la Conference League, dove ancora una volta si giocherà la semifinale. In Serie A invece la formazione viola si trova ancora in piena lotta anche per un posto in Champions League, impresa complicata per le tante squadre coinvolte, ma non impossibile visti i quattro punti di ritardo dal quarto posto. Sololaroma.it - Fiorentina-Empoli, il pronostico di Serie A: doppia combo per il derby toscano Leggi su Sololaroma.it È in arrivo un nuovo weekend diA, che dopo unadi partite rinviate vedrà protagonista la trentaquattresima giornata di campionato disputarsi tutta tra domenica e lunedì. Tra le sette sfide in programma domani, alle ore 15, oltre alla Roma che scenderà in campo con l’Inter, ci sarà ancheche sarà molto importante per il finali di stagione delle due formazioni, che vanno a caccia dei tre punti per perseguire da una parte l’Europa e dall’altra la salvezza.In questo finale di stagione laspera di portare avanti sia il campionato sia la Conference League, dove ancora una volta si giocherà la semifinale. InA invece la formazione viola si trova ancora in piena lotta anche per un posto in Champions League, impresa complicata per le tante squadre coinvolte, ma non impossibile visti i quattro punti di ritardo dal quarto posto.

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Fiorentina-Parma: la Conference non fa danni - Fiorentina-Parma è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Conference League, in questo caso, o per dirla meglio l’impegno europeo nel mezzo della settimana, non farà danni. Sì, la Fiorentina è stata impegnata in Slovenia contro il Celje, ma la Viola ha giocato ad un ritmo davvero basso e Palladino, inoltre, ha messo fortemente mano alla panchina per battere 2-1 la squadra che giovedì prossimo si presenterà al Franchi. 🔗ilveggente.it

Pronostico Genoa-Empoli: la Coppa Italia è solo un ricordo - Genoa-Empoli è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Quella che si sta per concludere è stata una settimana storica per l’Empoli, che per la prima volta ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Con la squadra che D’Aversa aveva mandato in campo a Torino contro la Juventus, nessuno si aspettava potesse succedere il colpaccio eppure è stato così. 🔗ilveggente.it

Verona-Fiorentina, il pronostico: occhio a Kean, intriga l’Over Ospite - Torna protagonista la Serie A dopo le tre giorni nelle coppe europee, con il 26° turno che si è aperto con la vittoria dell’Udinese in casa del Lecce nell’anticipo del venerdì. Domenica 23 febbraio sono in programma ben 4 partite: alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio al Bentegodi del match tra Verona e Fiorentina. I viola partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Serie A, Fiorentina - Empoli: un derby da doppia chance al Franchi; SERIE A Fiorentina-Empoli: Ultime e pronostico; Pronostico Fiorentina-Empoli, analisi e news sul match; Schedina domenica, pronostico Serie A: goal protagonisti per Milan e Fiorentina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronostico Serie A, Fiorentina - Empoli: un derby da doppia chance al Franchi - Fiorentina - Empoli è il derby della Provincia di Firenze che oppone i gigliati agli azzurri. Obiettivi differenti nei 90 minuti del Franchi. 🔗assopoker.com

Pronostico Fiorentina-Empoli: derby toscano molto importante per la 34° giornata di Serie A - Pronostico Fiorentina-Empoli 27 aprile 2025. Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 34° giornata di Serie A. 🔗betitaliaweb.it

Fiorentina-Empoli, scattano i divieti: ecco i provvedimenti di circolazione - Firenze, 26 aprile 2025 – Domani, domenica 27 aprile, allo stadio Franchi dalle 15 si disputerà la partita del campionato di serie A Fiorentina-Empoli. Su disposizione della Questura, è stata disposta ... 🔗msn.com