L inedito incontro tra Trump e Zelensky al interno della basilica di San Pietro

Zelensky e Donald Trump si sono incontrati nella basilica di San Pietro. Un incontro inedito per un negoziato politico che si e tenuto pochi istanti prima del funerale di Papa Francesco. Zelensky è Trump erano seduti uno di fronte all'altro su due sedie, hanno parlato per breve tempo e fonti ucraine confermano che Zelensky parlerà con il capo della Casa Bianca ancora, prima che lasci Roma. Secondo il New York Times Zelensky ha portato con sé la proposta ucraina per la pace, che parte da un cessate il fuoco, il primo passo necessario per capire se Mosca riesce a rispettare una tregua. Il piano ucraino prevede che il paese venga ricostruito anche tramite l'utilizzo dei beni russi congelati e non specifica quali siano i territori da recuperare: " Le questioni territoriali potranno essere discusse dopo un cessate il fuoco pieno è incondizionato".

Su questo argomento da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

