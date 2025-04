LIVE Musetti Etcheverry 7 6 3 2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA al nono tentativo Lorenzo riesce nel break

4-2 Game Musetti. Smorzata di Lorenzo che Etcheverry non riesce a rimandare dall'altra parte.A-40 Passante di dritto al corpo, si fa anche leggermente male Etcheverry.40-40 Esce in corridoio il passante di rovescio di Musetti. Vantaggi.40-30 Doppio fallo dell'italiano.40-15 Passa di rovescio Musetti dopo essere stato chiamato a rete da Etcheverry con la smorzata.30-15 Prima di servizio centrale vincente.15-15 Lungo il dritto dell'azzurro.15-0 Rovescio vincente in lungolinea, il marchio di fabbrica di Lorenzo Musetti.3-2 break Musetti!!! Al nono tentativo riesce nel break Lorenzo, ottima la sua risposta, poi Etcheverry tira lungo di dritto.

