Il cavalluccio è sempre più Marino la voce dei tifosi La Salernitana sta svoltando grazie al mister

Salernitana si è rimessa in carreggiata, ma non è affatto fuori pericolo e questa. Salernotoday.it - Il cavalluccio è sempre più Marino, la voce dei tifosi: "La Salernitana sta svoltando grazie al mister" Leggi su Salernotoday.it Quattro partite, tre trasferte, dodici punti in palio, sei squadre a distanza di uno sbadiglio, un centimetro. È quasi tempo di verdetti per il Cosenza, ormai spacciato. Per le altre bisogna lottare e sudarsela. Lasi è rimessa in carreggiata, ma non è affatto fuori pericolo e questa.

Su altri siti se ne discute

Il Cavalluccio compie 85 anni e mette in mostra in centro storico i suoi cimeli più preziosi dal 1940 a oggi - A pochi giorni dalla ricorrenza dell’85esimo compleanno del Cavalluccio, il Cesena apre le porte dell’85° Fuori dal Campo, un’iniziativa inedita che avrà luogo nel centro storico della città da oggi fino a mercoledì 30 aprile. Una speciale occasione per condividere insieme a tutta la città questo... 🔗cesenatoday.it

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it