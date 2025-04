Sirmione cerca di rubare degli alcolici e aggredisce una guardia giurata arrestato

Sirmione (Brescia), 26 aprile 2025 – È stato arrestato a Sirmione un giovane di 27 anni, cittadino indiano, accusato di rapina impropria dopo aver cercato di rubare dei superalcolici in un supermercato Italmark. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si trovava nel punto vendita quando ha deciso di sottrarre alcuni prodotti, ma quando è stato sorpreso dall'addetto alla sicurezza, ha reagito in modo violento.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo ha prima preso una bottiglia di alcol e qualche altro articolo, tentando di uscire senza pagare. Il personale del supermercato ha subito allertato la sicurezza e, quando il ladro è stato fermato da un addetto, ha reagito con forza, aggredendo fisicamente la guardia giurata nel tentativo di liberarsi e fuggire con la refurtiva.A quel punto, i carabinieri, che erano intervenuti tempestivamente su richiesta del supermercato, hanno circondato l'area e arrestato l'aggressore.

