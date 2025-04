Non sono soltanto canzonette A volte sono veri slogan dal contenuto di parte

sono valide ancora oggi, seppure in attesa di elementi che contribuiscano a confermare la loro necessità. Allora si iniziò a ridisegnare i confini del mondo: anche se con vistose eccezioni, le soluzioni che furono scelte dalle Grandi Potenze, ancora oggi contrapposte, così come i loro alleati, di massima sono restate confermate. In Italia fu di grande aiuto per la nazione e per gli alleati la collaborazione, anche se sui generis, delle Brigate Partigiane: questo è un dato incontrovertibile. Non con ciò si può ratificare quanto una certa sinistra ancora oggi vuol far credere, cioè che i combattenti delle Brigate di cui prima fossero unicamente comunisti: eccetto i fascisti, per ipotesi fuori della partita, in esse combattevano fianco a fianco militanti in ogni forma di partito politico. Leggi su Ildenaro.it Non é finita con ieri, ottantesimo anniversario della Liberazione dell’ Italia dal Nazismo, la celebrazione delle ricorrenze di stato. Furono poste allora le premesse per aderire al Patto Atlantico con tutte le implicazioni che avrebbe portato. Essevalide ancora oggi, seppure in attesa di elementi che contribuiscano a confermare la loro necessità. Allora si iniziò a ridisegnare i confini del mondo: anche se con vistose eccezioni, le soluzioni che furono scelte dalle Grandi Potenze, ancora oggi contrapposte, così come i loro alleati, di massimarestate confermate. In Italia fu di grande aiuto per la nazione e per gli alleati la collaborazione, anche se sui generis, delle Brigate Partigiane: questo è un dato incontrovertibile. Non con ciò si può ratificare quanto una certa sinistra ancora oggi vuol far credere, cioè che i combattenti delle Brigate di cui prima fossero unicamente comunisti: eccetto i fascisti, per ipotesi fuori della partita, in esse combattevano fianco a fianco militanti in ogni forma di partito politico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Occupati in crescita, ma sono soltanto partite Iva - Occupazione in crescita, ma solo relativa ai lavoratori autonomi e aumento di occupati registrato soprattutto nel settore dei servizi, a delineare un mercato del lavoro provinciale dove la precarietà si fa sempre più presente. E’ questo il quadro delineato dall’Istat, che ha pubblicato i dati sull’occupazione del 2024 e dal quale emerge che sono stati oltre 2mila gli occupati in più registrati lo scorso anno rispetto al 2023 nella provincia di Pesaro e Urbino. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Sono i resti di Laura”. La scoperta a 50 anni dalla scomparsa: un caso che si chiude soltanto oggi - Resti umani trovati nel letto di un fiume: è questa l’inquietante scoperta fatta da alcuni escursionisti durante una passeggiata. Mentre camminavano vicino all’acqua, si sono trovati davanti un cadavere in stato avanzato di decomposizione. L’episodio ha subito sollevato preoccupazioni e portato alla denuncia alle forze dell’ordine, che inizialmente hanno associato il corpo a una donna, ma la sua identità non era ancora stata riconosciuta. 🔗thesocialpost.it

Degli 800 miliardi promessi da Ursula per ora ci sono soltanto i costi in più - L’ultima della Commissione: acquisti comuni per le armi come per i vaccini. Intanto salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Continua a leggere 🔗laverita.info

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non sono soltanto canzonette. A volte sono veri slogan, dal contenuto di parte; È degli Oasis la migliore canzone inglese di sempre (con buona pace dei fan dei Beatles); Edoardo Bennato: il 19 febbraio su Rai1 ‘Sono solo canzonette’, la bellissima biografia; Intervistsa ai Baustelle, il nuovo disco: «Canzoni controcorrente dalla California che fu». 🔗Ne parlano su altre fonti

Sono solo canzonette, su Rai 1 il documentario dedicato a Edoardo Bennato - Edoardo Bennato – Sono solo canzonette è il documentario di Rai ... Le interviste hanno contribuito a ricostruire non solo la storia dell’artista, ma anche gli aspetti culturali degli anni ... 🔗msn.com

VIDEO | Stefano Salvati, Edoardo Bennato e una clip di Sono Solo Canzonette - ROMA – Una clip in anteprima di Sono solo canzonette, il documentario di Stefano Salvati su Edoardo Bennato: la storia unica di un giovane che non si è mai arreso, ha continuato a inseguire il ... 🔗msn.com

Intermonte, trent’anni sui mercati non sono solo canzonette, lo canta Edoardo Bennato - Intermonte compie trent’anni. E l’investment bank festeggia alla grande, mercoledì 2 aprile all’Alcatraz di Milano con un concerto di Edoardo Bennato riservato a 600 invitati e fortemente ... 🔗corriere.it