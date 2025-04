Rivarolo incendio in Rsa nel Torinese un morto

morto intorno alle 4.30 di questa mattina a Rivarolo Canavese, nel Torinese, in un incendio di una Rsa. Si tratta della Rsa Anfass Fondazione Comunità la Torre in Rivarolo Canavese.L’incendio è scaturito, secondo i primi accertamenti, da un mozzicone di sigaretta lasciato accesso sul letto. Il decesso è avvenuto a cause delle fiamme. Un operatore socio-sanitario del 73 nel tentativo di spegnere le fiamme con un estintore è rimasto lievemente intossicato a causa dei fumi sprigionato dal fuoco. Lapresse.it - Rivarolo, incendio in Rsa nel Torinese: un morto Leggi su Lapresse.it Un 78enne èintorno alle 4.30 di questa mattina aCanavese, nel, in undi una Rsa. Si tratta della Rsa Anfass Fondazione Comunità la Torre inCanavese.L’è scaturito, secondo i primi accertamenti, da un mozzicone di sigaretta lasciato accesso sul letto. Il decesso è avvenuto a cause delle fiamme. Un operatore socio-sanitario del 73 nel tentativo di spegnere le fiamme con un estintore è rimasto lievemente intossicato a causa dei fumi sprigionato dal fuoco.

