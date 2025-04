Metal detector e polizia in antisommossa protagonisti indesiderati del 25 aprile

Triesteprima.it - "Metal detector e polizia in antisommossa, protagonisti indesiderati del 25 aprile" Leggi su Triesteprima.it "Nonostante le promesse di discontinuità rispetto agli anni precedenti anche oggi abbiamo assistito alla militarizzazione di un luogo che dovrebbe essere di memoria e rispetto". La nota di Adesso Trieste è a firma dei consiglieri comunali del movimento municipalista che già durante la cerimonia.

