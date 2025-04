LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA entra nel vivo il salto in alto femminile

DIRETTA LIVE12.49 salto IN alto – Imke Onnen si salva al terzo tentativo e rimane in gara. La prossima misura sarà 1.94 con 7 atlete ancora in gioco.12.48 GETTO DEL PESO – Terminata la terza rotazione con Schilder in testa davanti a Jackson, Gong, Wesche, Ewen, Mitton, Roos, Inchude, Song e Ross.12.47 salto CON L’ASTA – Broeders, Vloon ed Huang superano 5.42 al secondo tentativo.12.46 salto IN alto – Neppure Patterson sbaglia il secondo tentativo12.46 salto IN alto – Bene il secondo tentativo di Lake ed Honsel che superano 1.91 e rimangono in gara.12.45 salto IN alto – Secondo errore a 1.91 per Imke Onnen.12.44 GETTO DEL PESO – Si migliora Maddison-Lee Wesche che sale in quarta posizione con la misura di 19.51.12.44 salto CON L’ASTA – Marschall ed Obiena superano al primo tentativo 5. Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: entra nel vivo il salto in alto femminile Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49IN– Imke Onnen si salva al terzo tentativo e rimane in gara. La prossima misura sarà 1.94 con 7 atlete ancora in gioco.12.48 GETTO DEL PESO – Terminata la terza rotazione con Schilder in testa davanti a Jackson, Gong, Wesche, Ewen, Mitton, Roos, Inchude, Song e Ross.12.47CON L’ASTA – Broeders, Vloon ed Huang superano 5.42 al secondo tentativo.12.46IN– Neppure Patterson sbaglia il secondo tentativo12.46IN– Bene il secondo tentativo di Lake ed Honsel che superano 1.91 e rimangono in gara.12.45IN– Secondo errore a 1.91 per Imke Onnen.12.44 GETTO DEL PESO – Si migliora Maddison-Lee Wesche che sale in quarta posizione con la misura di 19.51.12.44CON L’ASTA – Marschall ed Obiena superano al primo tentativo 5.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell’atletica leggera: all’Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via. La gara più interessante è il salto con l’asta maschile con un parterre di altissimo livello. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Duplantis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 GETTO DEL PESO – Prima posizione per Jessica Schilder!! Il peso dell’olandese atterra a 20.47. 12.24 SALTO IN ALTO – Tatiana Gkousin è la prima atleta a saltare con successo la misura di 1.84. 12.23 SALTO IN ALTO – Errore ad 1.84 per Pihela e Levchenko. 12.22 GETTO DEL PESO – Arriva subito un record del meeting con Chase Jackson che ha lanciato il peso a 20. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del meeting, si parte con il salto in alto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 All’Egret Stadium di Xiamen si accendono i riflettori sulla Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale outdoor di atletica leggera. Tante stelle al via del meeting cinese con Armand Duplantis che spicca su tutte. 11.55 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Riparte la Diamond League: prima tappa a Xiamen. Oggi LIVE su Sky; Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei; Diamond League 2025 a Xiamen: italiani e italiane in gara, programma e dove vedere la tappa inaugurale · Atletica; Diamond League 2025, calendario, date, programma: dove vedere i meeting in diretta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Duplantis torna in gara, Tebogo si misura sui 100 metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della ... 🔗oasport.it

Atletica oggi in tv, Diamond League Xiamen 2025: orari, programma, streaming, azzurri in gara - Riparte ufficialmente quest'oggi la Diamond League con la prima delle quindici tappe previste nel calendario di quest'anno per il massimo circuito ... 🔗oasport.it

Atletica, riparte la Diamond League: prima tappa a Xiamen - Riparte sabato 26 aprile (inizio alle 11.15 ora italiana) il massimo circuito mondiale, la Wanda Diamond League, che nel primo dei ... 🔗sportmediaset.mediaset.it