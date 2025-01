Ilrestodelcarlino.it - Caritas in prima linea per chi è in difficoltà: "Impegno e tante iniziative anche nel 2025"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Montecosaro attiva per tutto il 2024 e via ad un nuovo anno disociale. L’associazione di volontariato che assiste famiglie e persone ine fa riferimento alla Diocesi di Fermo ha aperto il nuovo anno con un pranzo ed una tombolata alla casetta di legno di via Tiziano. All’iniziativa hanno preso parte circa 70 persone (nella foto). Hanno partecipatola sindaca di Montecosaro Lorella Carinali e la sua vice Stefania Lufrano. L’attività dellacontinuerà in questi mesi con la distribuzione di alimenti per le persone in, l’ascolto e con le attività verso gli anziani e le persone sole, grazieal coinvolgimento dei giovani del servizio civile. Proseguirannoleal centro anziani con numerose attività,culturali, grazie alla collaborazione con il Comune e l’Università del Tempo libero.