Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Djokovic dal parrucchiere e Hewitt barista: storie incredibili e curiosità dello Slam più felice del mondo

Novaksi taglia i capelli nel salone di bellezza del torneo pochi minuti prima di scendere sul Campo Centrale e Lleytonregala cappuccino e brioche agli oltre 5mila spettatori rimasti svegli tutta notte per assistere al suo match. Cose che solo aglipossono accadere. E non è un caso se oggi è chiamato “Happy”, un’oasiin cui i tennisti danno il via a una lunga stagione di sport. Ultimogenito dei quattro(Wimbledon, Roland Garros e US), per molti anni è stato anche il meno importante. Vista come una tappa lontanissima e a tratti inospitale, il restyling degli anni ’80 ha ridato il giusto appeal a una competizione alla quale tutti vogliono partecipare. Che poi, a pensarci bene, negli anni ’50 era necessario fare così tanta fatica per cercare di vincere il torneo per un ombrello e un servizio da tè come montepremi?Dal “Down under” all’“Happy, il torneo che fatutti.