Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, come sono andati i rivali di Sinner? Le diverse vittorie di Djokovic e Alcaraz. Passaro eliminato da Bonzi

Carlosavanza senza problemi al terzo turno dell’, prima prova stagionale del Grande Slam sui campi in cemento di Melbourne Park. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del seeding, domina il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-4 in un’ora e 22 minuti. Fa più fatica il serbo Novak, numero 7 del mondo e del tabellone, che supera il portoghese Jaime Faria, per 6-1, 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 in 3 ore di partita. Si ferma invece la corsa di Francescoall’2025. L’azzurro, numero 104 del mondo e arrivato al secondo turno dopo l’incredibile doppio ritiro di Fognini e Dimitrov, cede al francese Benjamin, numero 64 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e 16 minuti.diNovakcontinua a non giocare il suo miglior tennis in questo avvio di torneo.