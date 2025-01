Universalmovies.it - VES Awards 2025 | Dune Parte Due domina le nomination

La Visual Effects Society ha annunciato leper l’edizionedegli annuali VES.L’annuale celebrazione che “riconosce l’eccezionale maestria e innovazione degli effetti visivi nei film di animazione, televisione, pubblicità, giochi e nuovi media” quest’anno ha conferito aDue il maggior numero di(7 per la precisione), mentre Shogun e The Penguin hannoto la divisione televisiva con 4a testa. Il genere animazione ha visto trionfare, invece, Il Robot Selvaggio con ben 5 candidature.“L’abilità artistica, l’ingegno e la passione dei professionisti degli effetti visivi di tutto il mondo si sono uniti per creare immagini straordinarie“, afferma Kim Davidson, presidente di VES (via THR). “Stiamo assistendo al miglior lavoro della categoria che eleva l’arte della narrazione ed esemplifica lo spirito di innovazione.