Lapresse.it - Usa: Trump, procuratore Smith è squilibrato e disperato

Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Per mostrarvi quanto sialoJack, ha pubblicato le sue false conclusioni all’1 di mattina”. Così ha risposto sul social Truth il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldal rapporto delspeciale Jackche ha indagato sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. “LoJacknon è riuscito a perseguire con successo l’avversario politico del suo ‘capo’, il corrotto Joe Biden, quindi ha finito per scrivere un altro ‘rapporto’ basato su informazioni che il comitato non selezionato di ciarlatani e teppisti politici ha ILLEGALMENTE DISTRUTTO E CANCELLATO, perché dimostrava quanto fossi totalmente innocente e quanto fossero completamente colpevoli Nancy Pelosi e gli altri”, si legge in un altro post, “Jack è unidiota che non è riuscito a far processare il suo caso prima delle elezioni, che ho vinto a valanga.