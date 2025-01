Donnaup.it - Uno tra i migliori oli extravergine lo trovi in offerta in questo discount. Affrettati, fanne scorta

E’ uno tra iolid’oliva, a decretarlo è Altroconsumo! Non è un marchio famoso, ma un private label interno ad una catena, eletta, tra l”altro, tra le più convenienti d’Italia! Inmomento è ina soli 5,64 euro alla confezione. Ma affrettatevi! La promozione sta per scadere!Parliamo del re della cucina mediterranea: l’oro giallo, spremuto direttamente dalle olive, filtrato e imbottigliato per condire le nostre ricette, arricchendole di gusto e proprietà nutritive. Attenzione! Non dovete pensare che un alimento di qualità sia per forza caro, piuttosto deve avere delle proprietà specifiche.Tra queste:l’acidità, ovvero la quantità di acidi grassi per ogni etto di prodotto. Dal momento che l’acido grasso principale è quello oleico, è la sua concentrazione a determinarne la purezza e non deve superare lo 0,8%;l’anno di raccolta: quanto più giovane è un olio tanto più sapore e virtù conterrà;il colore: deve virare dal verde scuro al giallo paglierino.