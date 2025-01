Lettera43.it - Una fonte di Hamas a Reuters: «Non abbiamo risposto, attendiamo le mappe da Israele»

non ha ancora fornito la sua risposta sulla tregua a Gaza perchénon ha presentato ledel ritiro delle sue truppe: lo ha detto un funzionario del gruppo palestinese a. Nel pomeriggio due funzionari israeliani avevano riferito all’Associated Press cheha accettato la bozza di accordo per un cessate il fuoco.Cosa prevede la bozza dell’accordo in negoziazioneSecondo la bozza dell’accordo in negoziazione tra, visionata dall’Ap,rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle cinque soldatesse in ostaggio nella Striscia di Gaza. L’accordo in tre fasi inizierebbe con la liberazione graduale di 33 ostaggi israeliani nell’arco di sei settimane. Fonti vicine ariferiscono che l’accordo includerebbe, nella fase iniziale dell’intesa, il rilascio di circa mille prigionieri palestinesi detenuti in