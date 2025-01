.com - Torna Il Bontà: un viaggio enogastronomico Made in Italy

Un unico salone che rappresenta le eccellenze enogastronomiche italiane, Ile Gusto Divino si propongono per l’edizione 2025 con un nuovo format dove la cultura culinaria si fonde con quella enologica per un’esperienza unica alla scoperta di oltre 100 produttori selezionati da ogni angolo d’Italia che porteranno in fiera le loro eccellenze e che valorizzeranno l’identità culturale e gastronomica di ogni regione, in programma dal 22 al 24 febbraio prossimi a CremonaFiere. Dalla mostarda cremonese al gorgonzola ma anche la tipica pasta ripiena emiliana senza dimenticare formaggi, salumi e olio tra le specialità dello stivale il e spazio a nuove aree tematiche dedicate alla mixology e alle birre artigianali ma anche produttori di vino provenienti da tutte le regioni d’Italia.Un appuntamento imperdibile per riscoprire i sapori delle nostre terre, che secondo i dati del Rapporto sul Turismoitaliano 2024 attirano ad eventi e fiere nel nostro Paese migliaia di persone pronte a scoprire cibo, vino e prodotti tipici, con un incremento del 12% sul 2023 e +49% sul 2016.