Thesocialpost.it - Terribile incidente, il dramma di Angelica: avrebbe compiuto 20 anni fra pochi giorni

Le esequie diIzzo, la giovane di 19tragicamente scomparsa in unstradale la notte tra il 9 e il 10 gennaio sulla strada provinciale 111 nel comune di Sant’Agata de’ Goti, si svolgeranno domani pomeriggio, 15 gennaio, alle ore 15.00 presso la chiesa di San Nicola ad Orcula, nel territorio di Dugenta.Leggi anche: Omicidio-suicidio a Rivoli: spara con un fucile alla compagna e si toglie la vitaQuesta cerimonia rappresenta per l’intera comunità del piccolo centro telesino un momento di grande commozione, offrendo l’opportunità di rendere omaggio a una ragazza ben nota a tutti e di sostenere, ancora una volta, la mamma Rosetta e il papà Antonio nel loro immenso dolore.festeggiato il compimento dei 20tra.In segno di rispetto, il Comune di Dugenta ha dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali.