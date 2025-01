Stati Uniti | allo studio un disegno di legge per bandire dalle gare le atlete transgender

Leggi su Sportface.it

Neglile donnepotrebbero non poter prendere più parte alle competizioni scolastiche. Con il sostegno dei repubblicani e del presidente eletto Donald Trump, la Camera dei Rappresentanti ha infatti votato undiche vieta alle ragazzedi partecipare alle competizioni scolastiche. Si tratta di un’opzione che già lo scorso anno era stato bloccato dai democratici, ma come riportano i media statunitensi, il senatore repubblicano Ron Johnson (insieme ad altri 28 senatori) ha nuovamente firmato un ddl che vieterebbe agli studentidi competere in squadre sportive che non corrispondono al loro genere alla nascita; l’impressione dei repubblicani è che questa volta possa passare, dal momento che il loro partito controlla il Congresso e la Casa Bianca.