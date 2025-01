Pronosticipremium.com - Roma, Ranieri perde Marin: l’esito della risonanza

Dopo aver pareggiato per 2-2 con il Bologna, lasi vuole da subito rimettere in carreggiata. I giallorossi non sono riusciti a guarire dal mal di trasferta ma hanno messo in cascina un punto pesante, per come si stava sviluppando la gara. L’obiettivo è quello di tornare alla viavittoria ed insidiare il 7° posto in classifica, che coinciderebbe con la qualificazione in Conference League. I capitolini stanno iniziando a pensare sempre di più alla sfida con il Genoa, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match da non sottovalutare, contro un avversario in forma smagliante.Claudiovuole mettere al tappeto il Grifone e, al tempo stesso, deve fare i conti con l’infortunio di un calciatore che è rimasto tutta la stagione dietro le quinte. Stiamo parlando di Renato, terzo portiere che è uscito anzitempo dal match vinto dalla PrimaveraLupa contro il Torino per 4-2.