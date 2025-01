Ilfattoquotidiano.it - Niente rinnovo per il contratto della sanità (con aumenti medi di 172 euro). Cgil, Uil e Nursing Up contrari all’intesa con l’Aran

Salta la firma deldeldel comparto2022-2024, che riguarda oltre 580mila dipendenti tra infermieri, tecnici e personale nonco. Stabiliva un aumentoo mensile di 172. I sindacati di categoria si sono divisi: favorevoli all’accordo, dopo una lunga trattativa al, i sindacati Nursind, Cisl e Fials. Non hanno invece firmato ilup, lae la Uil. Non è stata dunque raggiunta la maggioranza per la rappresentanza sindacale necessaria per la firma del. .La bozza “non dava le risposte necessarie”, spiega Michele Vannini, segretario nazionale Fp. “Troppo poche le risorse per incrementare gli stipendi, nessuna risposta sulle indennità, un evidente messaggio ai lavoratori che per incrementare le proprie entrate dovevano essere disponibili a lavorare di più.