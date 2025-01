Lapresse.it - Napoli, genitori picchiarono prof: oggi arrestata per violenza sessuale

Lo scorso 14 novembre era stata aggredita daidi alcuni alunni della scuola ‘Catello Salvati’ di Castellammare di Stabia (), che denunciavano abusi da parte dell’insegnante di sostegno nei confronti dei loro figli.laessoressa, 40 anni, è statadai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, con l’accusa di maltrattamenti,, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, commessi ai danni di alcuni studenti della scuola media dell’istituto, tutti minori di 14 anni.Le indagini sono scattate a seguito della violenta aggressione ai danni dell’insegnante a opera deidi alcuni alunni del ‘Salvati’, a seguito della quale la docente e il padre della stessa, intervenuto per difendere la figlia, hanno riportato lesioni personali.