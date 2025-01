Anteprima24.it - Le altre di C, novità per Taranto e Messina: allenatore e nuovo diesse

Tempo di lettura: < 1 minutoPossibiliper ilche si apprestare a rendere ufficiale il tesseramento del quartodi questa tribolata stagione iniziata con l’addio non senza polemiche di mister Ezio Capuano. Si tratta di Emiliano Ferrari, tecnico che vanta esperienze soprattutto in ambito giovanile e in club dilettantistici del Piemonte. Iltrainer prenderà il posto di Bisignano,dell’Under 15 dei pugliesi il cui incarico è scaduto dopo la deroga che era stata ottenuta dal. Un voltoanche per ilche ha reso noto che “Domenico Roma è ildirettore sportivo del club biancoscudato. Il dirigente sportivo ha firmato il contratto che lo legherà alfino a giugno 2026, nella giornata di ieri”. Un segnale importante alla luce delle difficoltà societarie che sta attraversando il club siciliano in questa stagione.