L’appello della protezione civile | Regalateci una torre faro

Alladi Agrate serve una: via alla raccolta fondi. "Aiutateci -dei volontari rivolto alla città -. Vogliamo migliorare la nostra attrezzatura per prevenire e assistere il territorio e chi ce lo chiede". Un’iniziativa scattata dopo le festività natalizie. "Con il contributo di tutti possiamo fare la differenza nella vita delle persone". Il gruppo è reduce da un traguardo importante: i 25 anni di fondazione. Oggi, sono una ventina gli angeli al servizio del sindaco Simone Sironi e delle forze dell’ordine con varie specializzazioni: taglio alberi, servizi d’ordine, ricerca di persone scomparse, monitoraggi, sopralluoghi, esercitazioni, emergenze idrogeologiche e, a breve, anche recupero di animali. Il gruppo, coordinato da Fabio Pozzi, ha avviato una collaborazione con la scuola, con progetti che hanno fatto centro come il “Night camp“, alla quarta edizione: i piccoli trascorrono una notte nelle tende delle tute gialle.