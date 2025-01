Ilnapolista.it - Kvaratskhelia domani potrebbe fare le visite mediche col Psg (L’Equipe)

Psg e Napoli stanno chiudendo il trasferimento di Khvicha, che passerà alla squadra francese per più di 70 milioni di euro.terrà probabilmente lecol Psgriporta in merito:Mercoledì mattina, i due club continueranno a finalizzare il trasferimento., legato al Napoli fino a giugno 2027, sarà poi autorizzato a partire per la capitale francese, probabilmente giàper sottoporsi allee firmare il suo contratto di quattro anni e mezzo. Il 23enne georgiano dovrebbe quindi essere ufficialmente a Parigi questa settimana.Il rinnovo col Napoli si bloccò per lo scontro sulle commissioniScrive la Gazzetta:Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e di avvicinarsi alla richiesta del Napoli. Niente contropartite tecniche, solo cash.