Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg guadagnerà cinque volte di più rispetto a Napoli, oltre ai diritti d’immagine

Leggi su Ilnapolista.it

al Psg8,5 milioni a salire più iAdidas e in GeorgiaIl Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive quantoa Parigi. Ricordiamo che aguadagnava 1,8 milioni. Quindiin più.Scrive il Corsport:Il ds Giovanni Manna è volato ieri mattina a Nizza per poi raggiungere a Montecarlo il collega del Paris Saint-Germain, Luis Campos. L’incontro decisivo, quello dei dettagli, della formalizzazione: questione di qualche giorno, di poche ore. L’accordo è praticamente raggiunto: la cessione di Kvara frutterà 70 milioni con i bonus. Soltanto cash, alla fine: Milan Skriniar non è incluso nell’operazione, anche se sullo sfondo resiste l’idea di provare a prenderlo in prestito al netto dell’affare Danilo e degli ostacoli relativi al suo ingaggio da 9 milioni.