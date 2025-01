Ilrestodelcarlino.it - "Io, primo multato. Ma ormai i controlli non si fanno più"

Sergio Baldazzi, orafo di professione, ma famoso a Bologna anche per un altro motivo: torniamo al 16 gennaio 2024. La città a 30 all’ora era una misura sperimentale avviata già da sei mesi, ma nel giorno in cui sono entrate in vigore le sanzioni, in via Azzurra lei andava a 39 chilometri orari: è stato fermato ed è diventato il, storico. Che effetto le fa, oggi, ripensare a quel giorno? "Mi viene da sorridere e lo trovo assurdo. Innanzitutto, perchénon sipiù. Ma soprattutto perché vedo le persone sfrecciare come prima, più di prima". Niente più multe in città? "Macché, i clienti me lo dicono ogni giorno. E non conosco altre persone che siano state sanzionate." Colpirne uno per educarne cento, diceva Mao Tse-tung. "Sono convinto che questo provvedimento morirà.