Ilgiorno.it - Incendio all’ex albergo Toledo, il Codacons al Comune: “Cosa si sta facendo per le famiglie sfollate?”

ISEO – Ilha scritto aldi Iseo perché desidera avere chiarimenti in merito al devastanteche ha distrutto completamente cinque appartamenti all’interno dell’exristorante: immobile storico del paese trasformato in unità residenziale alcune decine di anni fa. Dal sodalizio vogliono sapere quale sia “Piano di ospitalità e un progetto di recupero degli immobili perché lepossano rientrare in possesso delle proprie case e dei propri beni quanto prima”. Già nelle scorse ore il sindaco Riccardo Venchiarutti aveva specificato che “Quattro nuclei famigliari sono ospiti delin bed & Breakfast del paese, mentre uno ha provveduto autonomamente” e che “non è possibile sapere quanto tempo servirà per poter avere un alloggio autonomo anche se qualcuno sta già provvedendo”.