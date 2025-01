Thesocialpost.it - Il dramma di Anita a soli 5 mesi: la disperata corsa in ospedale, davvero straziante

Una bambina di 5e mezzo è deceduta questa mattina, martedì 14 gennaio, a Scala, in Costiera Amalfitana. La piccola si trovava in casa con alcuni familiari quando ha accusato un improvviso malore. Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarla. I carabinieri della compagnia di Amalfi stanno conducendo accertamenti sul caso.Leggi anche: Omicidio-suicidio a Rivoli: spara con un fucile alla compagna e si toglie la vitaSecondo quanto riportato da Positanonews, la bambina, di nomeBottone, avrebbe mostrato segni di malessere all’improvviso, accompagnati da una fuoriuscita di sangue dal naso.I tentativi dei sri del 118 di rianimarla si sono rivelati inutili e le cause del decesso rimangono ancora da accertare, anche se si sospetta un possibile infarto.