I portatili per gli anziani

A dicembre Facebook è stato invaso da post truffa generati dai soliti profili fasulli a caccia di denari e dati, post che anche dopo quasi un mese ancora vengono fatti circolare e fanno danni (perché Facebook non ce la fa proprio a rimuoverli!).Qualche esempio, questo è del 17 dicembre:Amazon ha annunciato un’iniziativa di beneficenza volta a sostenere le persone anziane in Italia durante questa stagione natalizia. Come parte di questa campagna, Amazon offre i laptop HP dello scorso anno a tutte le persone di età pari o superiore ai 40 anni per soli 2 euro! Con questo gesto, Amazon esprime gratitudine per il loro contributo, liberando allo stesso tempo spazio per il nuovo inventario. Clicca sul pulsante qui sotto e rispondi a tre semplici domande per ricevere il tuo laptopE questo è dell’8 gennaio, pagine diverse ma stessa identica truffa:Con l’i?niz?io del n?u?ovo a?n?no, Ama?zo?n offre i co?m?puter p?ort?atili HP dell’an?n?o sc?or?so a tutti gli anz?ia?ni in Ita?li?a di età supe?ri?ore ai 40 anni! Que?s?ta iniz?ia?tiva è il m?o?do in cui Am?az?on di?mo?stra il suo apprezzam?en?to pe?r il loro cont?ri?buto e al co?nte?mpo li?be?ra sp?az?io per nuove sc?o?rte.