Emergenza totale Milan | in tre fuori con la Juventus

Iltorna alla vittoria in campionato, ma la paga a caro prezzo: per il prossimo big match con i bianconeri tre top player saranno indisponibiliNon c’è decisamente niente di facile, nella stagione del. Ogni gara per i rossoneri vive delle sue complicazioni. Ed è stato così anche nel match del ‘Sinigaglia’ contro il Como, dove il Diavolo ha sofferto, è andato sotto, ha rischiato, ma è riuscito a vincere in rimonta.Sembrava essere un’altra serata maledetta in campionato, per la squadra di Conceicao, che all’ora di gioco si è trovata in svantaggio per il gol di Diao. La prima parte del secondo tempo era stata assai negativa, ma, nel momento più difficile, prima Theo Hernandez poi Leao hanno piazzato il ribaltone. In pochi minuti, è cambiato l’aspetto della partita. Forse, potrebbe cambiarlo anche per il prosieguo del campionato.