Iltempo.it - "Contento sia stato assolto". Mauro Corona difende Alex Cotoia

Leggi su Iltempo.it

Durante la puntata di "E' sempre Cartabianca" in onda il 14 gennaioha parlato di, l'uomoper aver ucciso il padre violento con 34 coltellate inferte perre la madre. "Trentaquattro coltellate non è un colpo per la stanchezza del vivere accanto a un uomo così - ha dettoa Bianca Berlinguer - In trentaquattro coltellate c'è un compendio di una vita di soprusi. Io sonol'abbiano. Avranno le prove che l'ha fatto perre la mamma e anche se stesso.