Conferenza dei sindaci è scontro Casini attacca | Mesi di ritardi

"Il piano di riorganizzazione che ci apprestiamo a presentare è molto equilibrato, tenendo conto anche di quello che succederà fra Ascoli e San Benedetto, con l’obiettivo di cercare di mantenere sempre un equilibrio tra tutte le nostre strutture erogative sul territorio". Il direttore generale dell’Ast di Ascoli Nicoletta Natalini va oltre le polemiche che si sono ripetute in questi giorni riguardo l’immediato futuro della sanità picena. Si è parlato, ad esempio, del reparto di salute mentale con in vista novità che non piacciono a molti. "Per quanto riguarda la salute mentale non cambia niente. In questo momento abbiamo i due direttori del Sert che sono andati tutti e due in pensione e quindi abbiamo fatto temporaneamente un facente funzione. Vediamo gli sviluppi" ribatte, senza però entrare nello specifico.