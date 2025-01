Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Ray e Mussoni, l’Under 16 vola

Ripresi i campionati delle squadre giovanili del Forlì: ecco i risultati del fine settimana. La squadra Juniores ha vinto 0-3 in casa dell’United Riccione con reti di Branchetti, Pazzi e un autogol. In classifica al comando Piacenza e Fiorenzuola (33), biancorossi settimi (17). Prossimo turno, domenica, in casa col Progresso. Nella 16ª giornata gli Under 16, in testa alla classifica con 39 punti, hanno vinto 0-2 in casa della Portuense Etrusca grazie alle reti segnate da Ray e. Domenica prossima match casalingo col Basca San Pietro in Casale. Al comando della classifica anche la squadra Under 15, con 40 punti, che si è imposta per 3-0 nel derby con l’Edelweiss Jolly: a segno Partisani e Placci, oltre a un autogol. Per i baby in biancorosso domenica prossima trasferta sul campo del Real Sala Bolognese.