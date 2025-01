Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna calibrarsi sul territorio. Meno marketing"

Tecnici e operai specializzati che scarseggiano, il pensiero della Confartigianato vede sulla stessa linea il liceo artistico Mannucci, da sempre a contatto con le associazioni di categoria per formare i propri studenti che saranno in gran parte anche gli artigiani di domani. "Abbiamo lo stesso pensiero – dice Luca Serafini, dirigente scolastico del Mannucci che ha tre sedi, Ancona, Jesi e Fabriano – come scuola siamo un liceo anomalo perché la denominazione sembrerebbe non aver nulla di tecnico ma poi in realtà una parte lo siamo perché abbiamo laboratori e facciamo una istruzione prettamente tecnica. Per la formazione che abbiamo siamo molto a contatto con gli enti e le associazioni, collaboriamo e questa carenza che viene indicata la sentiamo anche noi come scuola. Una scuola che vuole valorizzare proprio la vocazione artigianale del nostro paese, i territori e che può costituire un valore aggiunto quando e se si rallenta sull’industria.