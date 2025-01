Tpi.it - Amore e vendetta – Zorro: le anticipazioni della seconda puntata

: le(trama e cast), 14 gennaioQuesta sera, martedì 14 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda in prima visione e in prima serata la nuova serie. Un gustoso reboot del celebre super-eroe ante litteram, che appassionerà tutto il pubblico. Considerato uno dei primi eroicultura moderna,vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Di seguito ledi questa sera.Trama eDopo che Nah-Lin ha attaccato Ramirez, il governatore mobilita tutti i propri uomini per cercare, punendo anche i nativi e i contadini, in quanto suoi sostenitori. Malgrado alcune remore, il capitano Monasterio esegue gli ordini. Lolita vede un gruppo di nativi dirigersi verso la tenuta di Diego e interviene con il padre.