Al via la quarta edizione di Vento Venture Building con 40 partecipanti selezionati

Inizia questa settimana ladi. Dopo avere selezionato 40tra oltre 800 candidature (2.400 dal lancio del programma), il progetto - organizzato con il sostegno di Exor - mira a supportare futuri imprenditori nel lancio di nuove imprese. Durante i cinque mesi di percorso, i, grazie alle borse di studio erogate dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, potranno concentrarsi su un unico obiettivo: sviluppare le proprie startup attraverso sessioni di formazione, mentoring e networking con esperti del settore e investitori (nelle edizioni passate hanno partecipato Arthur Mensh, founder di Mistral AI, Stéphane Bancel, ceo di Moderna, Matilde Giglio, founder di Even). Il programma sarà full-time e in presenza presso le Ogr Torino, per garantire un ambiente attivo e coinvolgente, dove ipotranno condividere esperienze e collaborare per creare team solidi.