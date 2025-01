Ilrestodelcarlino.it - Agrigento voleva la Biosfera di Pesaro: “Vimini ce l’avrebbe data gratis, ma portarla giù costava troppo”

, 14 gennaio 2025 – “Il Comune dici avrebbe prestato laper tutto il 2025. L’ha detto il vicesindaco Daniele. Ma i costi del trasporto daade di tutto il lavoro sono improponibili, si parla di 300mila euro”. Al sindaco diFrancesco Micciché, che ospiterà la Capitale della Cultura 2025, laè piaciuta parecchio al punto che ha chiesto informazioni per farla rotolare verso sud. Il vicesindaco glieprestata volentieri e pure, togliendo peraltro all’amministrazione comunale l’incombenza di trovargli una collocazione e continuare a pagare i costi per l’accensione e il sistema di raffreddamento. Ma non tutte le sfere girano, soprattutto se il costo del rotolamento prevede diversi zeri. Il prezzo dell’acquisto, invece, non aveva scoraggiato l’amministrazione comunale diche aveva speso più del doppio rispetto al costo del ruzzolamento verso