Adani | Quando parlo dell’Inter ho lo stesso approccio che avevo per un’altra

analizza l’Inter e la sua forza e al contempo individua una particolarità che faceva al caso disquadra dominante della Serie A.DARE ATTO – Daniele, dopo aver parlato a “Viva El Futbol“, di Simone Inzaghi, ha poi fatto riferimento all’Inter in toto e alla sua forza: «mi sembra, come, il tipo dicheparlavo della Juventus. Ha fatto la sua partita a Venezia per fare più gol, non che do per scontato ma do per atto questo: è l’Inter che eventualmente perde il campionato. Io non voglio criticare, ma analizzo. Normale che la più forte abbia più oneri che onori, quindi cerchi più dettaglio: la crescita in Europa, fare un buon calcio. L’Inter ha un modo unico di fare calcio: ha fatto salire l’interpretazione del calcio.