Walker smacco Inter al Milan? In Inghilterra certi | ‘Accordo sul tavolo’

Incredibile indiscrezione dall’, cheessa Kyle. L’, infatti, starebbe per chiudere con il difensore del Manchester City.AVANZATA – Inne sono sicuri e a parlarne è il noto tabloid inglese ‘The Sun‘. Secondo una fonte, riferisce il media britannico,sarebbe vicino a firmare con l’. La situazione è in grande evoluzione e c’è un accordo già sul tavolo tra i rappresentati del 34enne inglese e la dirigenza nerazzurra. Si lavora ad un prestito fino a giugno. L’avventura dial Manchester City, squadra di cui ne è stato il capitano e in cui ha vinto tutto da assoluto protagonista, è finita. Sul giocatore c’è anche il, ma l’sarebbe più avanti tanto che l’operazione potrebbe concludersi rapidamente.Pistasu, dall’ne sono sicuri: sorpasso alLE ULTIME – Già in estepoteva lasciare il Manchester City per andare al Bayern Monaco, ma non se ne fece più niente.